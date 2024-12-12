Нацпарк «Таганай» попал в рейтинг лучших зимних мест для необычных фото и видео

Сервис для путешественников опубликовал результаты опроса

Национальный парк «Таганай» занял пятое место в рейтинге зимних мест для создания необычных фото и видео, согласно опросу, проведенному сервисом Туту.ру. Уральские красоты привлекли внимание почти 16% опрошенных, которые готовы посетить этот регион.

Эксперты отметили, что в национальном парке «Таганай» наиболее привлекательными для фотосъемки являются такие природные объекты, как Черная скала, скалы Три Брата и Долина сказок. Эти места идеально подходят для создания уникальных и впечатляющих снимков.

В рейтинге «Таганай» уступил лишь местам в Мурманской области, Якутии, Москве и Владимирской области, которые заняли более высокие позиции.