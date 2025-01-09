Более 350 человек встретили Новый год на Таганае

Туристы приехали из Челябинска, Москвы и Сочи

Более 350 человек выбрали нацпарк «Таганай» в Челябинской области локацией для встречи нового, 2025 года. Как рассказали в пресс-службе парка, все места в приютах на 31 декабря и 1 января были забронированы еще в начале ноября.

Всего за новогодние праздники нацпарк посетили 25 тысяч туристов из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тольятти и других городов. Почти половина из них отправилась на маршруты из Центральной усадьбы, около 7 тысяч человек — на тропу по Семибратке, еще 8 тысяч путешественников выбрали Черную скалу.

Из-за строительства дороги больше двух лет был затруднен проезд к экотропе «Таганай за 600 шагов». Сейчас же туристы могут отправиться по этому маршруту к смотровым площадкам.