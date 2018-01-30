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/ По факту сброса сточных вод в Тургояк возбуждено дело

По факту сброса сточных вод в Тургояк возбуждено дело

В регионе начали административное расследование.
сегодня в 18:39
  |  Общество

В Минэкологии Челябинской области настаивают на том, что говорить о катастрофе пока рано. Утечку сточных вод в озеро Тургояк уже устранили, как только появилось предположение об аварии. Теперь предстоит провести проверку и оценить ущерб, нанесенный «жемчужине» Южного Урала. На данный момент известно, что произошла авария на сетях, которые идут с территории парк-отеля «Золотой пляж». Если их вину докажут, организации грозит штраф.

Инспекторами миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора было возбуждено дело по факту сброса сточных вод в водный объект. Сейчас проходит административное расследование, по результатам будут приняты меры административного характера. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Он также пояснил, что оценить ущерб можно будет только после экспертизы воды. Когда результаты будут готовы, в ведомстве примут меры, предусмотрены действующим законодательством.

В парк-отеле признают возможную утечку сточных вод — ее заметили еще 18 января. Работу системы канализации после этого остановили.

Мы перешли на работу резервной ветки канализационного коллектора. На сегодняшний момент устранено несколько неполадок, продолжаются поиски возможных причин и других неполадок в канализационной системе. Канализация сейчас не работает, будет запущена после того, как мы устраним все неполадки. Для утилизации используются ассенизаторы. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в пресс-службе парк-отеля «Золотой пляж».

Ранее на месте побывали глава Миасского городского округа Геннадий Васьков и руководитель отдела экологии и природопользования в Миассе Петр Брусянин. Они пообещали разобраться в ситуации и провести необходимые проверки.

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