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/ Электротранспорт не может проехать возле «Алого поля»

Электротранспорт не может проехать возле «Алого поля»

Очевидцы говорят о проблемах с проводами.
сегодня в 13:42
  |  Общество

Неожиданная ЧС внесла коррективы в работу челябинского электротранспорта. Прямо на перекрестке Свердловского проспекта с Ленина оборвались провода, благодаря которым движутся трамваи и троллейбусы. В итоге возле «Алого поля» образовалась небольшая пробка.

На «Алом поле» оборвались провода, и трамваи не едут в обе стороны. Сначала и троллейбусы не двигались, но сейчас им путь открыли. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица Катя Гусева.

По данным «Яндекс.Пробки» движение на перекрестке действительно затруднено, однако основным препятствием сейчас являются машины, на которых прибыли монтеры. Участники движения объезжают их, чтобы не помешать восстановлению проводов и не создать аварийную ситуацию на дороге.

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