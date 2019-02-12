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/ Цены на коммунальные услуги не вырастут больше, чем на 2%

Цены на коммунальные услуги не вырастут больше, чем на 2%

Правительство Челябинской области направило на эти цели более 5,5 миллиардов рублей.
вчера в 17:50
  |  Общество

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, правительством региона был разработан комплекс мер, которые призваны сдерживать рост платежей за услуги ЖКХ. Благодаря этим мерам, рост цен во втором полугодии 2019 года не превысит 2%.

Поставщики тепла на Южном Урале, согласно действующему закону, поставляют тепло жителям области по льготным тарифам. Убыток им компенсируют из областного бюджета, для этого запланированы расходы в размере более 3 миллиардов рублей.

Сдерживание роста тарифов — это не разовая акция¸ а долгосрочная программа в Челябинской области, на которую ежегодно выделяются значительные средства областного бюджета. Самое главное — все предпринимаемые правительством меры по ограничению тарифов имеют целью социальную поддержку жителей области. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Повышение цен обусловлено инфляционным ростом затрат, а также ростом стоимости электроэнергии на 11%, угля на 4,3%, заработной платы на 4,6%, стоимость ремонтных работ и материалов на 4,6%. Если бы из областного бюджета не направлялись субсидии, то рост платежей за услуги ЖКХ в июле 2019 года составил бы 13,5%, а не 2%.

Также по решению главы региона, населению будет выплачиваться адресная субсидия, на это в бюджете запланировано еще 2,4 миллиарда рублей.

В случаях, когда рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с платежом за декабрь 2018 года превышает 2%, граждане вправе обратиться за начислением адресных субсидий по оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты населения по месту жительства вне зависимости от величины доходов. — отметила министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

Субсидия положена южноуральцам, у которых совокупный платеж с 1 июля текущего года в сравнении с тем же периодом прошлого года будет выше установленных в регионе тарифов. Документы на оформление субсидии необходимо подать в органы соцзащиты по месту жительства или через «Госуслуги».

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Комментарии

Y77
09:54, 13.02.2019
Вранье. Теперь еще за замену лифтов хотят обдербанить народ. А ведь амортизация и износ в тарифы были доросовестно включены при их формировании. Только тратились не туда. А теперь платите. Так может лифты тогда в собственность жильцам брать, чтоб хапуг по бороде. Ремонтника можно и по договору, главное чтоб с лицензией был. На кой нужны эти жиробасы? За просто так обирать население?
Котнастанин
19:28, 12.02.2019
А мне нравится, что у нас тарифы почти не на что не меняются, а если и меняются, то не сильно.

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