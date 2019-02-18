/ Центробанк предложил новые меры регулирования бензина

В частности в планах регулятора разработка кодекса участников торгов.









Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования топлива, сообщают «Известия». По заявлению представителя регулятора, это должно снизить вероятность манипулирования ценами на бензин.

Инициативы изложены в письме в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, через которую осуществляется 99% организованных торгов нефтепродуктами. По мнению ЦБ, нынешняя схема работы трейдеров создает «Серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов.

В планах регулятора — предъявление дополнительных требований к трейдерам нефтепродуктов. В частности они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении и хранить эти данные, в том числе и записи телефонных звонков. Кроме того, от трейдеров будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах.

ЦБ также предлагает разработать кодекс участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера правом торговать на бирже.

Очень важно, чтобы кодекс не был набором благих пожеланий, которые можно игнорировать. Это должен быть реальный документ, дисциплинирующий участников торгов.— отметил «Известиям» вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта. В этот день закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.