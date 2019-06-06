/ Способ сдерживания цен на бензин предложили в ФАС

Ведомство предлагает ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов.

Федеральная антимонопольная служба России нашла новый способ сдержать подорожание цен на бензин. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых нефтеперерабатывающих заводах предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.

Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня, когда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин. — сообщают «Известия».

Согласно данным аналитического агентства VYGON Consulting, оптовые цены на бензин в апреле-мае нынешнего года повысились на 20%.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подчеркнули, что продление соглашения сейчас не обсуждается, поскольку действуют меры, предусмотренные налоговым маневром. Речь идет о введении демпфирующего акциза.