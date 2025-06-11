Центры занятости Челябинской области субсидируют расходы при трудоустройстве участников СВО

Размер выплаты на адаптацию рабочего места составит 200 тысяч рублей

Трудоустройство участников СВО и меры господдержки работодателей, адаптирующих рабочие места под потребности бойцов с инвалидностью, стали основными темами круглого стола, организованного Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО и челябинским филиалом фонда «Защитники Отечества». Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Среди участников — кадровики крупных промышленных холдингов, РЖД, предприятий общепита и челябинского аэропорта. Они готовы предложить 3 тысячи вакансий для участников СВО с зарплатой более 70 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня тема трудоустройства и адаптации к мирной жизни бойцов очень важна, в этом направлении проводится большая комплексная работа. При необходимости центры занятости организуют для участников СВО профессиональное переобучение. В настоящее время более 200 бойцов обучаются новой профессии. В этой работе активное участие принимают и предприятия области, имеющие в структуре собственные учебные центры», — отметила первый заместитель начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Мария Никонова.





На Южном Урале помощь в трудоустройстве участникам СВО оказывают координаторы, которые есть в каждом центре занятости. Они сопровождают бойца на всем пути — от момента обращения до подписания трудового договора. Также специалисты службы занятости оказывают услуги в Едином центре поддержки участников СВО и филиале фонда «Защитники Отечества». При этом сами кадровики отмечают, что нередко в поиске работы бойцы обращаются сначала к «своим», в Ассоциацию ветеранов СВО.

«К нам обратились ребята с полной потерей зрения. Сейчас на курсах переобучения они учатся работе на компьютерах с использованием специальной клавиатуры. После переподготовки они будут трудоустроены менеджерами торговых площадок. Есть те, кто возвращается в свою профессию после СВО, и таких немало. Обратился парень, который до войны работал ремонтником подвижного состава в РЖД, но сейчас имеет инвалидность. После переговоров с работодателем его устроили на эту же должность, адаптировав рабочее место», — пояснил председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Сергей Бормотов.





По словам директора Центра занятости населения в Челябинске Юлии Капковой, в рамках нацпроекта «Кадры» работодателям, которые адаптируют рабочие места для участников СВО с инвалидностью, выплачивается государственная субсидия в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, при трудоустройстве участника СВО им возмещаются затраты в размере трех МРОТ — за первый, третий и шестой месяц работы бойца.

«Как только герой вернулся с СВО и прошел реабилитацию, его необходимо как можно скорее адаптировать к мирной жизни, помочь найти хорошую работу. Наша задача – процесс поиска работы максимально сократить, предоставив субсидию предприятиям и иные меры господдержки», — пояснила она.





Ветеран СВО Александр Заозеров советует ребятам, вернувшимся «из-за ленточки», не затягивать с трудоустройством. Сразу искать работу после прохождения курса реабилитации.

«Когда я сам вернулся с фронта, по характеру ранений было понятно, что службу продолжить уже не смогу. По профессии я политолог, и мне хотелось в мирной жизни оставаться полезным для ребят на фронте. Сейчас работаю специалистом в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО, куда я изначально обратился за помощью в трудоустройстве», — рассказал ветеран СВО Александр Заозеров.





В основном бойцы ищут работу на крупных промышленных предприятиях, оборонных заводах, чтобы продолжать работать на победу в спецоперации. Для них ребята «за ленточкой» стали родными за годы службы, и есть желание помогать своим в тылу.

«Ситуация с трудоустройством участников СВО кардинально изменилась с 2023 года, когда были сложности с поиском работы у ребят. Сейчас мы видим, что в регионе регулярно проводятся ярмарки вакансий. Более того, бойцов приглашают на отраслевые ярмарки, где есть возможность найти работу в крупном холдинге. Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов, сегодня это не проблема, рабочие места адаптируют под потребности каждого», — пояснил ветеран боевых действий, зампредседателя областной Ассоциации ветеранов СВО Алексей Рожков.





Найти свое призвание в топ-менеджменте или сфере государственного управления участникам СВО помогает программа «Герои Южного Урала», которая реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера. Прошедшие конкурсный отбор бойцы 1 июля приступят к изучению теории и стажировкам с персональными наставниками. Глава региона сообщал, что также станет наставником для участника программы.