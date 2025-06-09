Общественный совет завершил отбор бойцов по программе «Герои Южного Урала»

Образовательный курс стартует 1 июля и рассчитан на год

Получить теорию и применить ее на практике смогут участники образовательной программы «Герои Южного Урала». Бойцы, прошедшие отбор общественным советом, приступят к обучению 1 июля. Лучших из лучших выбрали представители РАНХиГС, фонда «Защитники Отечества», Законодательного собрания региона, а также общественных организаций, духовенства и казачества.

Курс рассчитан на год, в течение которого бойцы не только приобретут теоретическую базу, но и смогут применить знания на практике.

«Это уникальная программа, которая запущена в нашем регионе губернатором Алексеем Текслером. Уже прошли определенный отбор кандидаты. Очень много наших ребят сейчас находится в зоне СВО, и много казаков изъявили желание стать участниками этой программы. Опыт, который они получили, находясь „за ленточкой” и защищая интересы нашего государства, будет полезен в мирной жизни», — считает атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

Обучение по программе «Герои Южного Урала» начнется 1 июля. Из 150 финалистов проекта отобрали 60 человек, которым предстоит освоить очные модули и этапы стажировки. Еще 30 участников СВО попадут в резерв и смогут пройти обучение в следующем году.