Программа «Герои Южного Урала» начнет обучение ветеранов с 1 июля

Заявку на участие подал ветеран боевых действий Александр Заозеров

В Челябинской области с 1 июля начнется обучение по программе «Герои Южного Урала». Принять в ней участие могут ветераны СВО. Программа представляет собой социальный лифт: благодаря обучению и полученным компетенциям бойцы СВО могут трудоустроиться в государственном муниципальном управлении.

Александр Заозеров — ветеран боевых действий. Он уверен, что опыт бойцов должен быть применим и в мирной жизни. Свои компетенции он планирует в сфере управлении:

«В органах власти должны работать люди, делом доказавшие свое стремление служить на благо Родины. Военнослужащие, прошедшие столь тяжкие испытания, поневоле приобретают ряд качеств, которые будут полезны в мирной жизни».

Обучение начнется с 1 июля, тогда и станет известен окончательный список участников. Что ждет участников программы на весь учебный год, мы писали здесь.