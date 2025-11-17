Центральный парк в Миасском преобразился после благоустройства

Жители села получили современное и комфортное пространство для отдыха

В ходе рабочей поездки в Красноармейский округ губернатор Челябинской области осмотрел центральный парк села Миасского после благоустройства. Теперь это современная уютная зона отдыха. Она стала популярным местом для семейных прогулок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостей парка встречает скульптура голова лося. На обновленной территории уложили тротуарную плитку, установили освещение и малые архитектурные формы.





Глава Красноармейского округа Сергей Сергеев показал губернатору фонтан, для которого смонтировали специальное дренажное оборудование и освещение. Сейчас он законсервирован на зиму. В парке высадили деревья и кустарники и установили для них стационарную систему автоматического полива.

Ежедневно обновленную зону посещают более 500 человек. Здесь отдыхают молодые семьи с детьми, встречаются представители старшего поколения и проводит время молодежь.

Благоустройство общественной территории «Центральный парк» стало возможным благодаря государственной программе Челябинской области «Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области».

Ранее глава региона осмотрел новую набережную и крытый хоккейный корт в селе Миасском.