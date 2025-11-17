В селе Миасском построили новый крытый хоккейный корт

Спортивный объект в Красноармейском районе построили по поручению губернатора

В селе Миасском Красноармейского района состоялось открытие современного крытого хоккейного корта. Спортивный объект, построенный по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, позволит юным хоккеистам тренироваться в комфортных условиях независимо от погоды. Глава региона посетил новую спортплощадку, поговорил с родителями юных спортсменов и вышел на лед к ребятам после тренировки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Ледовые корты — это хорошо. Для сельской местности такое решение будет современным. Думаю, будем развивать и в других населенных пунктах. Потому что детей, которые занимаются хоккеем, много, надо создавать условия», — сказал Алексей Текслер.

Впечатлениями от нового объекта делится тренер Сергей Клочков.

«Крытый корт может работать круглый год. Нам теперь не мешают ни атмосферные осадки, ни температура воздуха. Не надо чистить снег: вышел и поехал. Насколько больше теперь стало возможностей для тренировок!» — отметил тренер юных хоккеистов.

Проводить здесь тренировки смогут спортсмены всего Красноармейского округа. Строительство корта стало исполнением поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которое он дал по итогам рабочего выезда в Красноармейский район в 2023 году.

Новый спортивный объект — это просторный каркасно-тентовый ангар зимнего исполнения. Для комфортных занятий спортом даже в сильные морозы сооружение оборудовано двойным тентом и утеплителем. Общая площадь ангара составляет более 2 тысяч квадратных метров. Внутри расположена ледовая арена с искусственным льдом и травмобезопасными бортами.

Новая площадка в Миасском стала 32-м крытым сооружением с искусственным льдом в Челябинской области. На сегодняшний день в регионе хоккеем занимаются почти 50 тысяч человек. Этот вид спорта развивается в 21 спортивной школе.