На новой набережной в Миасском сделали смотровую площадку

Пространство обустраивают два года

В селе Миасском завершают благоустройство набережной реки Миасс. В этом году на территории установили современную спортивную и детскую игровую площадки, провели дополнительное озеленение и смонтировали освещение для комфортного вечернего отдыха.

Обновленную территорию осмотрел губернатор Алексей Текслер. Глава Красноармейского округа Сергей Сергеев поделился планами — по периметру набережной сделают велосипедные дорожки. Губернатор поручил украсить многоэтажные дома рядом с набережной муралами.





Работы 2025 года стали вторым этапом преображения зоны отдыха. В прошлом году здесь были выполнены основные работы: уложены плиточные тротуары, установлены бордюрные камни, лестницы и пандусы, смонтированы подпорная стенка и ограждение. Также территорию обустроили скамейками и урнами, посадили деревья и декоративные кустарники. Общая площадь преображенной территории составила более 3 гектаров.

Новая набережная уже доказала свою востребованность. По оценкам администрации Красноармейского округа, в теплый сезон ее ежедневно посещают около 800 человек. Пространство стало главной площадкой для крупных сельских мероприятий, таких как День села, Масленица, спортивные праздники и танцевальные вечера для старшего поколения.

Благоустройство набережной реки Миасс состоялось благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».