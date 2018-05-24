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Южноуральские предприятия помогут строить международный деловой центр в Ташкенте

Губернатор региона подписывает соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ.
сегодня в 14:29
  |  Общество

Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. Сейчас проходят мероприятия, связанные с заключениями договоров и подписаниями контрактов. Например, теперь Челябинская область будет сотрудничать с Нижегородской. Соглашение подписали два правительства. Также на форуме Борису Дубровскому удалось снова побеседовать с представителями Узбекистана.

В Челябинск приедет делегация представителей ташкентской власти и бизнеса для изучения возможностей южноуральской металлургии и строительного сектора, которые могут быть использованы для строительства «Ташкент-Сити». Об этом договорились губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также предстоит подписание соглашения о сотрудничестве с ПАО «Новатэк» и фонда «Росконгресс».

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