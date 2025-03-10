Центр общения для старшего поколения открыли в Фершампенуазе

Здесь можно с пользой проводить свой досуг

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района открыли Центр общения старшего поколения, где пенсионеры смогут учиться, отдыхать и общаться, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Гостей встречали ярким концертом с песнями на русском и казахском языках, стихами местной поэтессы Елены Мещеряковой, а затем и мастер-классом по оригами.

«Наши сотрудники приложили все усилия, чтобы это уютное помещение стало для вас вторым домом. Надеюсь, что каждый посетитель сможет найти здесь занятия по душе, а наши специалисты сделают все, чтобы встречи были разнообразными, полезными и интересными»,— подчеркнул важность проекта и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Центр, расположенный в здании клиентской службы СФР в переулке Октябрьском, 5, оборудован компьютерами с интернетом, библиотекой, настольными играми и всем необходимым для проведения лекций и мастер-классов.

Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Более подробная информация о работе Центра, расписание мероприятий и адреса других подобных центров размещены на сайте СФР.

На прошлой неделе такие же центры открыли в Кусе и Еманжелинске.

Центры общения старшего поколения также есть в Копейске, Магнитогорске, Пласте, Коркино, Чебаркуле, Карталах, Челябинске (Центральный район), Бредах, Чесме, Варне, Сатке, Кизиле, Аргаяше, Троицке, Агаповке, Миассе, Октябрьском и Уйском районах, Южноуральске. За время работы их посетили около 10 тысяч человек.