Центры общения старшего поколения открыли в Кусе и Еманжелинске

Здесь много занятий по интересам, и все — бесплатные

В Еманжелинске и Кусе на базе клиентских служб СФР открыли центры общения старшего поколения. Здесь созданы все условия для творчества и интересного досуга, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Мы стремимся создать комфортное во всех смыслах образовательное пространство, куда граждане серебряного возраста будут с удовольствием приходить каждую неделю. Программа мероприятий составлена так, чтобы было время и для общения, и для обучения», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В центрах Еманжелинска и Кусы есть компьютеры с интернетом, небольшая библиотека и настольные игры. Помещения оборудованы для встреч с приглашенными гостями, уроков и творческих занятий. В ближайшее время для граждан серебряного возраста пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 8 Марта, уроки компьютерной и финансовой грамотности.

В Кусе центр находится на улице М. Бубнова, 13.

В Еманжелинске пенсионеров ждут на улице Победы, 46а.

Центры общения старшего поколения также есть в Копейске, Магнитогорске, Пласте, Коркино, Чебаркуле, Карталах, Челябинске (Центральный район), Бредах, Чесме, Варне, Сатке, Кизиле, Аргаяше, Троицке, Агаповке, Миассе, Октябрьском и Уйском районах, Южноуральске. За время работы их посетили около 10 тысяч человек.

Подробная информация о работе центров, программа мероприятий и адреса размещены на региональной странице официального сайта СФР в разделе «Центры общения для людей старшего поколения».