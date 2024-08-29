Первый центр общения старшего поколения открыли в Челябинске

Клуб пенсионеров будет работать при отделении СФР

В Челябинске открыт первый центр общения старшего поколения. Клуб создан на базе клиентской службы СФР в Центральном районе города, сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

«Центры общения старшего поколения создаются для пенсионеров. Они помогут сделать их жизнь активной и интересной, дадут возможность проводить свободное время творчески и разнообразно», — заявил на открытии исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Уже в ближайшее время в просторном и уютном зале центра общения пройдет урок цифровой грамотности, «День здоровья», «Праздник осени», «День красоты». Вход на встречи свободный. Расписание мероприятий можно найти на сайте СФР.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: Челябинск, Цвиллинга, 8а (здание клиентской службы регионального отделения СФР). График работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Центры общения старшего поколения уже работают в Копейске, Магнитогорске, Пласте, Коркино, Чебаркуле, Карталах, Бредах и Октябрьском. Также сегодня такой центр открывается в селе Уйском.