Центр инженерных разработок открывают в ЧелГУ

Сотрудничать с ним уже готовы ЧТЗ и ГРЦ имени Макеева

Центр инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции, комплектующие» появится в Челябинском государственном университете в мае 2024 года. Руководителем центра назначен доктор технических наук, профессор, специалист в области ракетной техники, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сергей Ваулин, сообщает пресс-служба вуза.

«Создание и развитие центров инженерных разработок по всей стране ведется в рамках большой программы Минпромторга России. Используя результаты фундаментальных исследований ученых ЧелГУ, центр предложит промышленности региона новые решения важнейших задач», — заявил Сергей Ваулин.

Центр будет работать в нескольких направлениях: машиностроение (включая робототехнику), станкостроение, энергетика (водородная, малая энергетика, электрические машины), транспорт (наземный и аэрокосмический), новые материалы, экология и агропромышленный комплекс.

Продуктами центра станут конструкторская и технологическая документация, программы и методики испытаний, промышленные экспериментальные и опытные образцы, технологические процессы и патенты на полезные модели и изобретения.

Среди первых партнеров центра — ЧТЗ, ГРЦ им. Макеева, компания «Ютерборг». Они уже предложили свои темы для разработок.

Ранее на базе ЧелГУ был открыт центр коллективного пользования inSmart. Этой весной он получил аккредитацию Сколково.

А в ЮУрГУ открыли уникальную лабораторию — центр коллективного пользования «Экоаналитика».