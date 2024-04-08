Челябинский Центр коллективного пользования inSmart получил аккредитацию Сколково

Он поможет бизнесу минимизировать расходы на разработку инновационных продуктов в сфере приборостроения

В Челябинске открыли первый и пока единственный на Урале Центр коллективного пользования по разработке инновационных продуктов. Центр аккредитован фондом Сколково и будет работать на базе Лаборатории интернета вещей группы компаний inSmart. Свидетельство об аккредитации торжественно передано в рамках форума Skolkovo Regions 2024, который проходил на прошлой неделе в Москве.

Центр коллективного пользования inSmart поможет бизнесу минимизировать расходы на исследования и разработку инновационных продуктов. Официальный статус Центра коллективного пользования позволит компенсировать предприятиям-заказчикам до 100% понесенных расходов.

«Таких аккредитованных ЦКП в нашей стране достаточно мало, а на Урале их не было совсем. И сейчас ЦКП inSmart станет настоящей точкой притяжения для бизнеса со всей страны, что, безусловно, позитивно отразится и на экономике региона», — заявил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков.

Центр уже работает над заказами предприятий из трех регионов России.

По словам министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке, центр, открытый в рамках реализации проекта по запуску межуниверситетского кампуса мирового уровня, позволит сократить дефицит квалифицированных кадров для приборостроительной отрасли региона и существенно повысить интерес к этому виду профессиональной деятельности у студентов.