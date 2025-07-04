Троицк станет пилотным городом в проекте «Светлый регион»

В первый год реализации программы на Южном Урале заменят более 10 тысяч светильников

Троицк станет первым городом Челябинской области в проекте «Светлый регион». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Троицк станет пилотным городом, где мы реализуем проект „Светлый регион“, о котором я говорил в обращении к Законодательному собранию. Одна из проблем, на которую жители обращают внимание, — это то, что город темный, в нем мало освещения. Будем активно работать в этом направлении», — сообщил губернатор Алексей Текслер.

В первый год реализации проекта на Южном Урале будет установлено более 10 тысяч светильников в 26 муниципалитетах. Помимо этого, в рамках программы запланирована прокладка новых кабельных линий для устройства стационарного умного освещения дорожной сети.

Ранее писали, что губернатор Челябинской области посетил форум «Расулевские чтения» и отреставрированный Свято-Троицкий кафедральный собор.