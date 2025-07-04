В Троицке стартовали «Расулевские чтения»

Губернатор Алексей Текслер посетил форум

В Троицке стартовал научный форум «Расулевские чтения». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил мероприятие. Перед началом работы глава региона осмотрел выставку «Традиционные конфессии на СВО», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставка посвящена священникам РПЦ и имамам Центрального духовного управления мусульманами России, которые с начала 2022 года ушли в зону спецоперации, чтобы духовно поддерживать российскую армию, а сейчас активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей пострадавших территорий.

В основу выставки легли фотографии, на которых запечатлена работа сотен священников и имамов в зоне СВО.





«Мы благодарны всем священнослужителям, которые сегодня на передовой поддерживают наших ребят. Все церкви и мечети, в том числе на территории Челябинской области, стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно это работу проводят служители церквей и муфтий», — сказал глава региона после посещения выставки.

Всероссийская научно-практическая конференция проходит в Троицке с 3 по 5 июля. На нее прибыли участники из 17 регионов и из двух десятков стран. В «Расулевских чтениях» участвуют представители власти и органов местного самоуправления, занимающиеся вопросами нацполитики, историки, религиоведы, регионоведы, политологи.





Основные задачи форума — укрепление межконфессионального и межнационального диалога, профилактика религиозного экстремизма, развитие сотрудничества.

«Международная конференция каждый год собирает на Южном Урале лидеров традиционных религиозных конфессий, ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей. Мы отмечаем рост интереса к конференции, принимаем все большее число участников, привлекаем новых партнеров. И сегодня я приветствую наших гостей из стран Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что одна из секций «Расулевских чтений» посвящена изучению роли полковых имамов и священнослужителей в современных военных условиях.

«Уверен, что итоговые материалы будут высоко востребованы в практической плоскости. Наша армия успешно решает задачи специальной военной операции. Но для окончательной победы над врагом необходимо приложить большие усилия», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил важность активной деятельности священнослужителей, их помощь каждому, кто нуждается в поддержке и наставлении.





Особую роль в формировании духовной основы общества играют и учебные заведения, в том числе троицкая медресе «Расулия». Она по-прежнему остается единственной образовательной организацией в УрФО, где готовят имамов. Сейчас в медресе обучается 367 студентов.

Также губернатор и верховный муфтий вручили волонтерам и имамам знаки отличия Челябинской области «За содействие СВО», ордена «Вера и честь», медали «За помощь фронту» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Кроме того, были вручены дипломы 27 выпускникам медресе «Расулия», а также награды победителям конкурса исполнителей произведений устоного народного творчества.