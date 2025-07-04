Губернатор Алексей Текслер посетил отреставрированный Свято-Троицкий собор

Обновленный храм освятили пару недель назад

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил отреставрированный Свято-Троицкий (Уйский) кафедральный собор. Обновленный храм освятили всего пару недель назад, 18 июня. Глава региона осмотрел собор, оценил благоустройство прилегающей территории, а также поставил свечку и посадил дерево, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Свято-Троицкий кафедральный собор — объект культурного наследия федерального значения, первое каменное сооружение Троицкой крепости и визитная карточка города.





«Работы, которые длились три года, завершены, и храм предстал в обновленном виде. Все исторические фрески и росписи, которые можно было восстановить, восстановлены», — сказал губернатор Алексей Текслер.





Глава региона отметил, что в Троицке ведется большая и значимая работа, которая напрямую связана с вопросами межконфессионального согласия — в городе есть и храмы, и медресе. Ранее Алексей Текслер посетил форум «Расулевские чтения», посвященный укреплению межконфессионального и межнационального диалога.





Комплексная реставрация собора была проведена в рамках программы «Развитие культуры». В 2000 году был восстановлен исторический облик храма, а с 2022 года проводилось восстановление авторской живописи.





Напомним, реставрацией Свято-Троицкого собора занимались специалисты из Москвы. Они кропотливо и бережно удалили загрязнения и копоть, раскрыли авторскую живопись, созданную на рубеже XIX—XX веков. Кроме того, столичные реставраторы воспроизвели растительные орнаменты путем калькирования и воссоздали серьезно поврежденные и утраченные композиции святых и пророков.



Авторы: Ольга Бороденок, Ксения Рындина