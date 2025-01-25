Троицк может получить почетное звание «Город трудовой доблести»

Горожан просят предоставить документы о трудовых подвигах земляков

Накануне, 24 января, в Троицке Челябинской области на аппаратном совещании обсудили вопрос о подаче заявки на получение почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого сотрудники администрации уже начали собирать необходимые документы. Помочь в этом могут и местные жители, сообщили в мэрии.

«Уважаемые троичане! Если у вас есть информация о трудовых подвигах земляков, просьба предоставить ее в управление по культуре»,— уточнили в администрации города.

Отправить документы и сведения можно на электронную почту komkdm@yandex.ru или сообщить по телефону 8 (35163) 2-17-59.

Напомним, основаниями для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» являются награждение госнаградами предприятий и вручение им переходящих Красных знамен госкомитета обороны, награждение работников предприятий за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в период Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе Миасс стал четвертым городом в Челябинской области, которому было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Ранее оно было присвоено Челябинску, Магнитогорску и Златоусту. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80‑летия Великой Победы отметил, что в регионе есть и другие города, которые могут претендовать на этот высокий статус, и поручил продолжить работу в этом направлении.