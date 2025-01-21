Более 5 тысяч мероприятий пройдет в Челябинской области в честь 80‑летия Великой Победы

Также в юбилейный год будут реализованы специальные проекты

Все внимание, вся забота и почет — ветеранам Великой Отечественной, особенное — фронтовикам. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80‑летия Великой Победы. В нем приняли участие представители региональных ведомств, силовых и военных структур, главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства.

В начале совещания глава региона поздравил всех с присвоением статуса «Город трудовой доблести» Миассу, уже четвертому муниципалитету региона.



«Миасс внес свой значительный вклад в общее дело разгрома врага в годы Великой Отечественной войны, и сегодня его стратегические предприятия, как и всего региона, работают на Победу уже в ходе специальной военной операции», — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области есть и другие города, которые могут претендовать на высокий статус, поэтому глава региона поручил продолжить работу в этом направлении совместно с федеральными структурами.

Глава региона напомнил, что этот год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Алексей Текслер поручил подойти к вопросам, связанным со всесторонней поддержкой ветеранов, крайне ответственно.

«Нельзя забывать, какой вклад внес весь советский народ в дело освобождения мира от фашизма. То, что мы с вами родились и выросли, получили образование, стали достойными гражданами нашей страны — прямая заслуга поколения победителей. Они для всех нас безусловный пример патриотизма. Прошу об этом помнить и каждое свое действие соотносить с этим важнейшим нравственным императивом», — обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу обеспечить ветеранам постоянное медицинское сопровождение, окружить заботой, вниманием, пригласить их для участия в праздничных мероприятиях и сопроводить, в зависимости от состояния здоровья организовать индивидуальные поздравления по месту жительства.

Глава региона обратил внимание, что первыми кандидатами на присвоение звания почетных граждан должны быть ветераны Великой Отечественной войны, особенно фронтовики. Дома, где живут участники Великой Отечественной, должны быть отмечены специальными табличками.

Алексей Текслер поручил организовать торжественное вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», учрежденных президентом Российской Федерации.

Большое внимание уделяется вопросам социального положения и медицинского обслуживания ветеранов войны, а также участников специальной военной операции и их родственников. В регионе выстроена система поддержки ветеранов, предусматривающая всестороннюю помощь в решении возникающих вопросов.

Отдельное внимание участники совещания уделили организации культурно-массовых и торжественных мероприятий к 80-летию Победы. В течение 2025 года в Челябинской области пройдет более 5 тысяч мероприятий, будут реализованы специальные проекты. На 9 мая запланировано более 2 тысяч мероприятий, во всех муниципальных образованиях региона пройдут шествия, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам.

«В год 80-летия Победы все должно быть на порядок выше, чтобы это знаменательное событие запомнилось челябинцам и гостям города. Главное — чтобы запомнилось нашим ветеранам. Яркой и продуманной должна быть культурная программа предстоящего празднования, а также оформление наружных элементов, включая стенды, баннеры, иллюминацию. Нужно сделать так, чтобы люди ощущали духовную связь поколения Победителей и современных героев — участников специальной военной операции», — отметил Алексей Текслер.

Традиционно мероприятия в День Победы собирают большое число людей. Правоохранительные органы обеспечат их безопасность.

Также губернатор поручил держать на контроле своевременную уборку и благоустройство военных мемориалов и памятников, а также воинских захоронений погибших и умерших защитников Родины.





После совещания Алексей Текслер передал квадрокоптеры и антидроновые ружья бойцам 90‑й танковой дивизии.