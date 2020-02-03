«Мерседес» с нелегальным алкоголем задержали в Челябинской области

В автомобиле находилось 170 литров спиртного.

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В Челябинской области сотрудники Пограничного УФСБ выявили партию нелегального алкоголя. На границе России и Казахстана, на пункте пропуска «Бугристое», в ходе досмотра «Мерседеса» были обнаружены бутылки, в которых находилось 170 литров алкоголя.

«По результатам проверки законности перемещения груза через государственную границу установлено отсутствие товарно-сопроводительных документов и материалов, позволяющих установить происхождение алкоголя», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Продукцию изъяли и передали сотрудникам Троицкого таможенного поста для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Отметим, что это первый подобный случай в 2020 году.

Напомним, физические лица могут перемещать через границу не более 10 литров алкоголя на человека.