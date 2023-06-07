Детская стоматология открыта в Юрюзани по поручению губернатора

До этого семьи возили детей на прием в другой город

В городе Юрюзани по поручению губернатора Алексея Текслера открыта детская стоматология. До этого пациенты, которые не достигли 18 лет, ездили на прием в Катав-Ивановск, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Кабинет зубного врача оборудовали в здании детской городской поликлиники. Помещение отремонтировали, на деньги области приобрели стоматологическую установку стоимостью около 500 тысяч рублей. Прием ведет опытный стоматолог с 23-летним стажем.

«Раньше я работала во взрослой поликлинике. Принимать детей сложно, но интересно. И условия труда радуют: оборудование новое, современное, кабинет красивый», — говорит зубной врач Альбина Валиахметова.

Каждый день кабинет принимает по 7—8 детей. С начала мая вылечить зубы здесь успели около 200 ребятишек.



Также доктор проводит профилактические осмотры в детских садах.

Между тем на Южном Урале открыли «Семейную приемную» для родителей инвалидов. Ее специалисты помогут в разных жизненных ситуациях.

