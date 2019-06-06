/ В Челябинской области муж песней поздравил «Бабу-бомбу» с рождением ребенка

Громкую выписку сняли на видео.

На всю Челябинскую область прославился новоиспеченный отец Дмитрий Галкин из Магнитогорска. Мужчина встретил свою жену из роддома с музыкой, потому что поздравить семью с пополнением пришла кавер-группа «РЭД ХЭД БЭНД». Сам Дмитрий Галкин является ее участником, играет на трубе. Для молодой мамы исполнили песню «Баба-бомба», а происходящее сняли на видео.

Композиция заводная, озорная, энергичная, и текстом, и запалом отражает мою жену и мои эмоции. Реакция супруги была не сильно заметной, у нее было не очень состояние после родов, но она потанцевала слегка. Поблагодарила меня уже дома. В больнице никто не ворчал, роженицы из окон повылазили, танцевать пытались. Акушерки, врачи повыходили, слушали. Приняли все изумительно, ни одного гневного комментария я не услышал. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Галкин.

По словам мужчины, кавер-бэнд попросили сыграть еще несколько песен, чтобы поднять настроение сотрудникам роддома и пациентам.

Добавим, Дмитрий Галкин признался, что еще в юношестве задумал музыкальную встречу жены из роддома.