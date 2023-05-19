Три обязательных шага при диагностике рака в Челябинской области

Рассказываем, куда обращаться с подозрением на онкозаболевание

В Челябинской области продолжается модернизация онкологической службы. На базе крупных медицинских учреждений постепенно открывают Центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) — именно здесь должны обследовать прикрепленное население в максимально короткие сроки. Где на Южном Урале пройти обследование, дообследование и лечение рака, читайте в этом материале.



Единственным способом профилактики онкологических заболеваний является своевременная диагностика болезни. Для этого в России работает программа диспансеризации взрослого населения. Она доступна по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, бесплатна и включает набор всех необходимых исследований, в том числе на выявление рака.

«Все врачи первичного контакта (терапевты, узкие специалисты) знают симптоматику злокачественных новообразований и ориентированы на то, чтобы пациент максимально быстро шел по утвержденной приказом Минздрава Челябинской области маршрутизации и проходил все необходимые обследования в кратчайшие сроки»,

؅— говорит заведующая онкополиклиникой Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Евгения Павленко.

Если врач заподозрит у пациента злокачественное новообразование (ЗНО), он даст направление в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

ЦАОПы создают на базе крупных медицинских учреждений, которые занимаются первичным приемом пациентов, и оснащают всем необходимым диагностическим оборудованием для полного обследования пациента. В Челябинской области уже открыты 12 таких центров. К 2024 году их будет 16.

Здесь пациент впервые встречается с онкологом и проходит дообследование — последнее необходимо для определения стадии и распространенности опухолевого процесса.

Согласно федеральному приказу, подтвердить диагноз должны в течение 14 дней.

Если рак подтвержден, специалист направит пациента в Челябинский онкоцентр или онкодиспансер № 2 Магнитогорска.

В Челябинский онкоцентр либо онкодиспансер № 2 Магнитогорска пациент поступает с полным перечнем обследований и подтвержденным диагнозом. В том числе с заключением терапевта о сопутствующих заболеваниях.

«В консультативную поликлинику Челябинского онкоцентра пациенты приходят с результатами перечня обследований. Этот список может состоять из минимум десятка позиций. Такой объем обследования необходим для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики лечения»,

— уточнила Евгения Павленко.

Сегодня существует всего три метода лечения рака: хирургия, лекарственная противоопухолевая терапия и лучевая терапия. Также применяется их комбинация. Тактику лечения, которая подойдет пациенту с учетом его индивидуальных особенностей, опытные специалисты определят на консилиуме, после чего окажут специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

«К сожалению, на сегодняшний день более трети первичных пациентов приходят в онкополиклинику без полного перечня обследований и не попадают на консилиум. Это потерянные занятые талоны, которые на самом деле были нужны онкопациентам с подтвержденным диагнозом»,

— добавила Евгения Павленко.

Медики отмечают, что лечение злокачественных опухолей — это плановая, а не экстренная (в отличие от тех же инфарктов, инсультов) медицинская помощь. Не нужно откладывать обращение к врачу на месяцы и годы, но и бежать сразу в учреждения третьего уровня в нарушение установленной маршрутизации — тоже.

Между тем на Южном Урале пациенты с онкологией и их родственники могут получить психологическую помощь — открыт специальный кабинет.

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