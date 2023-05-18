Челябинский онколог назвал самый опасный вид рака

И рассказал, как его победить

В мае международное онкологическое сообщество проводит профилактику по борьбе с меланомой — это самый опасный и быстро прогрессирующий вид рака, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Меланома может развиться на месте обычной родинки. Заподозрить неладное помогают советы врача.

«Нужно помнить про международную классификацию ABCD: A — асимметричность родинки, B — неровность ее границ, C — неравномерность окраски и D — диаметр более 6 мм. Вас должны насторожить любые неприятные ощущения в том месте, где есть родинка, например зуд, жжение»,

— говорит заведующий отделением костей, кожи и мягких тканей ЧОКЦО и ЯМ Сергей Пашевич.

При любом подозрении на меланому (если родинки повреждены, болят и кровоточат, на родинке или рядом с ней образовалось воспаление, шелушение кожи) следует обращаться к терапевту или к дерматологу.

Меланома служит причиной 80% смертей, вызванных раком кожи. Но при ранней диагностике она поддается лечению.