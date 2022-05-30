Три дополнительных поезда к Черному морю запустили из Челябинска

В сезон отпусков билетов в Адлер и Новороссийск станет больше

На Южно-Уральской железной дороге назначили на лето три дополнительных пассажирских поезда, которые будут ходить из Челябинска к Черноморскому побережью. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Летние поезда будут работать на самых популярных у жителей Южного Урала направлениях: Адлер и Новороссийск.

Поезд № 477/478 Челябинск — Адлер будет курсировать ежедневно. Поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск будет отправляться через день. А поезд № 463/464 Челябинск — Адлер — три раза в неделю.

Всего за лето ЮУЖД планирует перевезти на юг свыше 130 тыс. пассажиров.

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