В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 6 июня

Закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 6 июня. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— уточнили в Росавиации.

Россиянам, которые планируют отправиться на отдых в вышеуказанные города, предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами и следовать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

На самолетах нельзя попасть и в Крым, поэтому отдых в этом году там под угрозой. Однако варианты добраться на полуостров все же есть. Какие — читайте в материале журналиста Первого областного информагентства.

Кроме того, в этом году Ростурзим представил новую программу чартерных рейсов на весну и лето. Россиянам предлагают съездить в Дагестан, Карелию, на Камчатку и в Татарстан.