Между Челябинском и Екатеринбургом запустили дополнительный поезд «Орлан»

Рассказываем, как будет курсировать состав

С сегодняшнего дня, 1 февраля, между Челябинском и Екатеринбургом запускают дополнительные рейсы поезда «Орлан». Вторая пара пригородных поездов будет курсировать между городами по решению правительств Челябинской и Свердловской областей с учетом высокого спроса на маршрут, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Первый поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Время в пути составит 4 часа 13 минут. Время отправления поезда из Челябинска — 19:06, в Екатеринбург он будет прибывать в 23:10.

Поезда будут совершать следующие остановки: остановочный пункт (о. п.) Первомайская, о. п. Ботаническая, станция Верхний Уфалей, станция Кыштым, станция Аргаяш, о. п. 236 км.

«Структурными подразделениями ОАО „РЖД“ разработано оптимальное расписание второй пары поездов исходя из технических возможностей инфраструктуры и графиков движения транспорта по линии железной дороги Екатеринбург — Челябинск», — уточнили в ведомстве.

Напомним, основная пара поезда Челябинск — Екатеринбург 7123/7125 отправляется в 06:39 с прибытием в пункт назначения в 10:35. Поезд Екатеринбург — Челябинск 7126/7124 отправляется в 18:00 и прибывает в 21:56.