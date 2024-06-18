Обратный осмос и озонирование: о производстве чистейшей питьевой воды рассказали на заводе в селе Кизильском

Качество воды «Аqua Ирендык» недавно оценили еще 8 тысяч человек – гостей и участников Парижского полумарафона

В селе Кизильском уже десять лет работает завод по производству и розливу питьевой артезианской воды. Вода под брендом «Аqua Ирендык» известна далеко за пределами региона, и география расширяется с каждым годом.

Совсем недавно качество этой воды смогли оценить тысячи гостей и участников Парижского полумарафона — завод, где производится вода, стал одним из ключевых партнеров имиджевого события в Нагайбакском районе.

Истоки

Завод в 2014 году открыли кизильские предприниматели Дмитрий и Галина Кирилловы. К делу подошли основательно. Место для скважины искали в экологически чистой территории, вдали от промышленных предприятий. А когда нашли, обратились к профессионалу-гидрогеологу. После трех лет изыскательских работ подземный источник чистой и вкусной воды был найден. Начало он берет на склонах древнего уральского хребта Ирендык, отсюда и название воды.

Полностью Больше-Кизильское месторождение пресных подземных вод, к которому относится участок, занимает более 2 тысяч квадратных километров. Вода из артезианских скважин добывается с помощью погружного насоса, который, в отличие от поверхностного, способен забирать воду с любой глубины.

Формула воды

Природная артезианская вода полезна, но в естественном виде содержит примеси. Поэтому прежде чем быть разлитой по бутылям, она проходит несколько этапов подготовки: воду фильтруют, очищают с помощью технологии обратного осмоса (после этого этапа, который можно обеспечить лишь в промышленных условиях, в воде не остается ни примесей, ни взвесей, ни вирусов, ни бактерий). Следующий этап — озонирование для надежной и безопасной стерилизации: за 2-3 часа в закрытой бутыли озон распадается, насыщая воду активным кислородом.

Многоэтапная фильтрация артезианской воды позволяет очистить ее от возможных загрязнений, сохранив при этом полезные минералы, причем в нужном, не избыточном количестве. А невысокая минерализация, 50-100 мг/л, в свою очередь, придает воде свежий и приятный вкус.

Добавим, очищенную и разлитую по всем правилам артезианскую воду можно не кипятить, а пить просто так или готовить на ней.

Елена Александрова