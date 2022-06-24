Третий этап опрессовки теплосетей стартует в Челябинске с 5 июля

Без горячей воды на две недели останутся жители почти 900 жилых домов

В Челябинске третий этап гидравлических испытаний начнется 5 июля. Продлится он две недели — до 19 июля включительно, сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск». На этот период без горячей воды останутся 883 многоквартирных дома, 41 дошкольное, 40 учебных и 17 лечебных учреждений.

Третий этап опрессовок пройдет в пяти районах Челябинска.

Советский район

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Тракторозаводский район

«Для того чтобы жителям города было удобнее выяснить, когда будет отсутствовать горячая вода именно в их доме, на сайте компании создан удобный сервис по гидравлическим испытаниям. Собственнику достаточно ввести в поисковик улицу и номер дома, нажать кнопку „узнать“ и получить соответствующую информацию», — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.

Напомним, с 1 июля в Челябинске начнется третий этап опрессовки на локальных котельных. Без горячей воды жители поселков Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ останутся на 14 дней.

С 14 июня в Челябинске стартовал второй этап опрессовки, который продлится до 28 июня. Без горячей воды сейчас остаются 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах.

