Третий этап опрессовки на локальных котельных стартует в Челябинске с 1 июля

Рассказываем, жители каких поселков останутся без горячей воды

С 1 июля в Челябинске начнется третий этап опрессовки на локальных котельных. Без горячей воды жители поселков Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ останутся на 14 дней. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, также в течение 14 дней», — напомнили в мэрии.

Так, с 1 июля гидравлические испытания будут проводить в Чурилово в котельной ООО «Агрокомплекс». Без горячей воды останутся жители домов по следующим адресам:

ул. Трашутина, 22, 24, 28, 30, 32;

ул. 2-я Эльтонская, 40, 40а, 42, 44, 46, 50, 50а, 52, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63а, 63б, 63в, 65, 65а, 67, 69, 73.

С 5 июля горячую воду отключат в поселке Федоровка в домах от котельной ООО «Центр» по следующим адресам:

ул. Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а, 18;

ул. Зерновая, 1, 2, 5, 8, 3, 4, 6, 7, 8а, 9, 8;

ул. Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а, 1, 2, 6, 7;

ул. Огневая, 6а, 6б, 26, 28, 20, 22, 24;

ул. Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а, 6;

ул. Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 11;

ул. Капитанская,1а, 2а, 3а.

С 15 июля без горячей воды останутся жители поселка ЧВВАКУШ, проживающие в домах, относящихся к котельной № 230 «ЖКС № 9»:

ул. Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Шагольская, 1-й квартал, 1, 2, 4.

С 14 июня в Челябинске стартовал второй этап опрессовки, который продлится до 28 июня. Без горячей воды сейчас остаются 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах.