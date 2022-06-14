Второй этап опрессовки стартует в Челябинске с 14 июня

Под отключение попадут более 1400 жилых домов и учреждений

С сегодняшнего дня, 14 июня, в Челябинске стартует второй этап опрессовки. Подготавливать котельные, тепловые сети и системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону будут до 28 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Под отключение попадут 1237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах. Также будут вестись работы на локальных котельных. Полный список адресов можно посмотреть на сайте городской администрации.

Обычно горячую воду отключают на две недели, однако в управлении ЖКХ отмечают, что если во время проведения гидравлических испытаний будут выявлены какие-то нарушения, то воду дадут позже. Также не исключено, что в некоторых домах горячая вода появится раньше установленного срока.