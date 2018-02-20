/ Театрал из Нью-Йорка станет почетным гостем фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»

Для зрителей подготовили 16 постановок от российских и иностранных коллективов.

Снова на неделю Челябинск превратится в театральную столицу. В городе пройдет фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА». Старт событию будет дан через 10 дней. Сейчас известно, что на южноуральскую сцену выйдут коллективы из Сербии, Литвы, Казахстана, множества городов России, а специальным гостем будет представитель театральной сферы из США, Нью-Йорк.

В общей сложности в фестивальную афишу вошли 16 постановок. Зрители смогут познакомиться как с классической драматургией, так и с современными произведениями. Показы будут проходить сразу на нескольких площадках. Афиша составлена таким образом, чтобы участники и зрители могли посмотреть все фестивальные работы. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.



Фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» пройдет сразу на 4 площадках: НХТ, «Манекен», Театр драмы и Камерный театр. Он проводится в 6 раз, а поддерживает идею городская администрация.

Гостей ждут на фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» со 2 по 8 марта.