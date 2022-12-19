ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
Прежде всего — о времени. Все государственные травмпункты Челябинска работают без перерыва на обед и выходных — обращаться сюда можно круглые сутки.
Добраться можно самостоятельно или на скорой. Лучше всего обращаться в травмпункт поликлиники по месту жительства, хотя в экстренной ситуации вас должны принять в любом медицинском учреждении.
Вот адреса и телефоны травмпунктов в Челябинске.
Областная клиническая больница № 3: пр. Победы, 287, тел. 749-97-37. В этом же здании работает офтальмологический травмпункт, его тел. 749-97-63.
Городская клиническая больница № 1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.
Городская клиническая больница № 5: ул. Российская, 15а, тел. 264-12-98.
Городская клиническая больница № 6: ул. Румянцева, 28.
Городская клиническая больница № 8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26.
Городская клиническая больница № 9: ул. Пятая Электровозная, 5, тел. 251-59-38.
ЧАСТНЫЕ
Также в городе есть частные травмпункты. Они платные и работают по особому расписанию.
Платный травмпункт «ЭФ ЭМ СИ»: ул. Гагарина, 5а, тел. 211-30-20. Открыт с 8:00 до 20:00, прием ведется только по записи. Например, на момент подготовки этого материала свободные талоны оставались только на вечер.
Платный травмпункт МЦ «Лотос»: ул. Труда, 187д, вход № 6 (заезд на машине от зоопарка) , тел. 220-00-03. Открыт с 9:00 до 21:00. Прием травмированных горожан в порядке живой очереди.
Вызывать скорую помощь можно по телефонам:
с городских телефонов: 03, 112;
с мобильных: 103, 112.
Челябинский травматолог рассказал ИА «Первое областное», какие травмы можно получить при падении, и дал советы по первой помощи пострадавшим.
Между тем в Челябинске тротуары во дворах обработают реагентами. На предстоящей неделе ожидается перепад дневных и ночных температур и образование наледи.