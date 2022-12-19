Травмпункты Челябинска: адреса и телефоны, график работы

Рассказываем, в какие травмпункты Челябинска следует обращаться с травмами в гололед

Снег, дождь и плюсовая температура стали причиной сильнейшего гололеда в Челябинске. На дорогах — всплеск ДТП, на тротуарах — падают и калечатся пешеходы. Рассказываем, где найти травмпункты в Челябинске и по какому графику они работают.

Прежде всего — о времени. Все государственные травмпункты Челябинска работают без перерыва на обед и выходных — обращаться сюда можно круглые сутки.

Добраться можно самостоятельно или на скорой. Лучше всего обращаться в травмпункт поликлиники по месту жительства, хотя в экстренной ситуации вас должны принять в любом медицинском учреждении.

Вот адреса и телефоны травмпунктов в Челябинске.

Областная клиническая больница № 3: пр. Победы, 287, тел. 749-97-37. В этом же здании работает офтальмологический травмпункт, его тел. 749-97-63.

Городская клиническая больница № 1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.

Городская клиническая больница № 5: ул. Российская, 15а, тел. 264-12-98.

Городская клиническая больница № 6: ул. Румянцева, 28.

Городская клиническая больница № 8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26.

Городская клиническая больница № 9: ул. Пятая Электровозная, 5, тел. 251-59-38.



Детский травмпункт, который ранее принимал пациентов на проспекте Ленина, 38, сейчас закрыт на ремонт . Несовершеннолетних пациентов с травмами принимают в ГКБ № 9 на улице Пятой Электровозной, 5, но не во взрослом травмпункте, а в детском соматическом корпусе № 14. Телефона в детском травмпункте пока нет.

Также в городе есть частные травмпункты. Они платные и работают по особому расписанию.

Платный травмпункт «ЭФ ЭМ СИ»: ул. Гагарина, 5а, тел. 211-30-20. Открыт с 8:00 до 20:00, прием ведется только по записи. Например, на момент подготовки этого материала свободные талоны оставались только на вечер.

Платный травмпункт МЦ «Лотос»: ул. Труда, 187д, вход № 6 (заезд на машине от зоопарка) , тел. 220-00-03. Открыт с 9:00 до 21:00. Прием травмированных горожан в порядке живой очереди.

Вызывать скорую помощь можно по телефонам:

с городских телефонов: 03, 112;