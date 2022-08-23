В Челябинске врачи вытащили из горла ребенка острую скрепку

Двухлетняя девочка нашла ее на полу и тут же отправила в рот

В Челябинске двухлетняя девочка проглотила найденную на полу строительную скрепку. Доставать опасный предмет, который мог повредить внутренние органы, пришлось врачам Челябинской областной детской больницы. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает пресс-служба клиники.

Скрепка застряла между гортанью и пищеводом. Ее острые концы давили на слизистую, от чего девочка плакала без остановки. Родители заподозрили, что дочь проглотила посторонний предмет, и повезли дочку в больницу. Там скрепку достали при помощи эндоскопа.

«Скрепка займет свое место в нашей коллекции предметов, которые никогда не должны оказаться во рту у детей. К сожалению, эта коллекция пополняется каждый день. Значит, необходимо снова напомнить: не оставляйте маленьких детей наедине или с чуть более старшими сестрами и братьями, которые могут их в игре „накормить“ чем-то нежелательным», — говорит заведующая отделением эндоскопии ЧОДКБ Татьяна Лещева.

Заподозрить, что ваш малыш проглотил посторонний предмет, можно по следующим признакам: ребенок неожиданно стал закашливаться, у него появились трудности с дыханием, возможно, рвота.

Ранее челябинские хирурги достали 14 магнитов из живота маленького ребенка. Малыш проглотил их, когда развлекался с новомодной игрушкой.



Что делать, если ребенок проглотил инородное тело, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».