Скрепка застряла между гортанью и пищеводом. Ее острые концы давили на слизистую, от чего девочка плакала без остановки. Родители заподозрили, что дочь проглотила посторонний предмет, и повезли дочку в больницу. Там скрепку достали при помощи эндоскопа.
«Скрепка займет свое место в нашей коллекции предметов, которые никогда не должны оказаться во рту у детей. К сожалению, эта коллекция пополняется каждый день. Значит, необходимо снова напомнить: не оставляйте маленьких детей наедине или с чуть более старшими сестрами и братьями, которые могут их в игре „накормить“ чем-то нежелательным», — говорит заведующая отделением эндоскопии ЧОДКБ Татьяна Лещева.
Заподозрить, что ваш малыш проглотил посторонний предмет, можно по следующим признакам: ребенок неожиданно стал закашливаться, у него появились трудности с дыханием, возможно, рвота.
Ранее челябинские хирурги достали 14 магнитов из живота маленького ребенка. Малыш проглотил их, когда развлекался с новомодной игрушкой.
Что делать, если ребенок проглотил инородное тело, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».