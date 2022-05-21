Трассу М-5 в Челябинской области замело снегом

Водители, которые отправились в путь на летних шинах, жалуются на трудности

В горнозаводской зоне Челябинской области с раннего утра идет снег. Многие водители, которые отправились сегодня по своим делам по трассе М-5, оказались в настоящей ловушке в районе Уреньги: снег с дождем не прекращаются, видимость плохая, а двигаться на летних шинах очень тяжело. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» узнала у водителей, собираются ли они пережидать непогоду или отправятся дальше.

«Непогода застала меня где-то за Уфой по дороге из Москвы в Екатеринбург. Сначала шел сильный дождь, потом пошел снег. Сейчас остановился, думаю, что делать дальше, потому что на летней резине ехать тяжело. Водителям рекомендую прежде всего быть очень аккуратными»,— рассказал один из водителей Игорь.

Остановиться на некоторое время и передохнуть решила и жительница Уфы Динара, которая отправилась в Тюмень к своей бабушке.

«Снег нас застал после Сима. Конечно же, мы на летней резине. Дорогая сложная, очень плохая видимость. Пережидать не будем, будем потихоньку двигаться. На летней резине, конечно, нужно ехать очень аккуратно, обгон лучше не совершать»,— посоветовала водителям девушка.

Снег сегодня выпал в нескольких районах Челябинской области. И, по прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ближайшие сутки он не прекратиться: на 22 мая южноуральцам обещают дождь со снегом и гололед.