В Челябинской области прогнозируют снег с дождем, гололед и штормовой ветер

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

В воскресенье, 22 мая, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, снег с дождем и гололедицу. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +13°C. Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области объявило штормовое предупреждение.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от 0 до +5°C, местами будут заморозки до −3°C. Днем воздух прогреется от +8 до +13°C, в горах будет холоднее — до +5°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь со снегом, на севере региона осадки будут умеренными. Возможны налипание снега на провода и гололедица. Ветер северо-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье также обещают дождь со снегом. Ртутные столбики покажут от +2 до +4°C. Днем прогнозируют облачную погоду и небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +11°C. Ветер северо-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Челябинской области посоветовали автомобилистам оставаться дома. Если же поездку не отменить, то необходимо строго соблюдать правила безопасности: двигаться плавно, заблаговременно включать указатели поворотов, учитывать гололед и удерживать увеличенную дистанцию до следующих впереди транспортных средств.