В нескольких районах Челябинской области выпал снег

21 мая в регионе резко похолодало

Несмотря на то, что на календаре уже 21 мая, в отдельных районах Челябинской области минувшей ночью выпал снег. Фотографиями «зимних» осадков в социальных сетях поделились жители нескольких районов региона.

«А на Банном уже и снеговиков лепить можно. Лето прошло. Все положили детям в лагеря теплые вещи?»— написал в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Александр Хорошев.

«Вчера ехали с Банного поздно, даже намека не было снег. А сегодня вот вам. От природы можно ожидать чего угодно»,— добавила Татьяна Холмогорцева.

Снегом засыпало и поселок Карагайка в Верхнеуральском районе, о чем сообщила местная жительница Светлана Таранина.

В районе города Сим на трассе М-5 снег продолжает идти и сейчас, сообщает Зульфия Худойдодова.

При этом другие пользователи отметили, что на Южном Урале снег бывает и в начале лета, поэтому удивляться нечему.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в Челябинской области ожидается около +9°C, дожди, местами ливни, а также дождь со снегом. При этом погода будет ветреной — порывы будут достигать 18 метров в секунду.