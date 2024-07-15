Симская эстакада будет высотой с девятиэтажку: высокие пролеты обезопасят трассу М‑5 в Ашинском районе

До открытия дороги осталось чуть больше двух лет

В горной части Челябинской области с 2019 года идут работы по расширению трассы М-5. Мы уже рассказывали, что такой ход должен обезопасить двухполоску, где каждый день происходят аварии, нередко — со смертельным исходом. Два участка новой дороги на границе с Башкортостаном просто расширяют по бокам, один — строят с нуля. За ходом работы наблюдал корреспондент нашего информагентства. Огромные буровые машины, эстакады высотой в несколько десятков метров и взрывы гор — в фоторепортаже.

Протяженность всей реконструкции составляет 44 километра. Из них два участка (длиной 25 километров) — в том числе мост через реку Ук и эстакада через ручьи Чернолес и Мокрый Суходол — почти готовы. К существующей трассе М-5 «Урал» на этих этапах добавили по две полосы, чтобы предотвратить аварии во время обгонов. Первый этап реконструкции (от Сима в сторону реки Ук) закончат уже в этом году.

«Это будет разделенный транспортный поток с барьерным ограждением, чтобы исключить возможность лобового столкновения — основной причины ДТП с погибшими и ранеными на этом участке. Существующее направление сейчас эксплуатируется с трехкратной перегрузкой. Двухполосная дорога, на которой проходит столько фур в сутки, просто не может функционировать безопасно», — подчеркнул начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Самые сложные работы — на втором этапе реконструкции. Здесь дорожникам пришлось возводить высокую эстакаду в объезд города Сима. В первую очередь она позволит сократить время в пути, ведь по ней можно будет ехать не 60, а 90 километров в час. Во-вторых — обезопасит проезд в Ашинском районе: несмотря на устрашающую высоту, она действительно лишит дорогу статуса смертельной, поскольку увеличит число полос и сгладит постоянные спуски и подъемы.

Добираться до строящегося участка не могла даже техника — настолько непроходимые леса и крутые горы. Поэтому для строительства пришлось взрывать породу и останавливать движение автомобилей в Ашинском районе дважды в неделю. Сейчас буровзрывные работы продвинулись вглубь гор, поэтому движение перекрывают уже реже. Стоит отметить, что взрывы горной породы — зрелищное шоу. Правда, камни и земля разлетаются почти на полкилометра, поэтому наблюдать нужно издалека. А еще приготовиться к взрывной волне и звуку, который доходит до тебя спустя несколько секунд после подрыва горы.

Чтобы возвести Симскую эстакаду, пришлось не только взрывать горы, но и вырубать леса, порядка 60 гектаров. Как рассказал Владимир Муравьев, весь лесной фонд, пострадавший во время строительства дороги, будет восстановлен на других участках региона.

Под Симом не только строят эстакаду, но и создают для нее колонны. В специальном мини-цехе конвейер подготавливает арматурный каркас, который устанавливают в бетонный фундамент. Позже каркас закрывают массивными бетонными блоками и заливают цементом внутри. Дорожники обещают, что конструкция будет надежной, поэтому водителям не стоит бояться ездить по высоченной эстакаде.

«Каждая свая рассчитывается отдельно в зависимости от высоты опоры и ее массы. На каждую будет идти разная нагрузка: максимальная — 50 тонн на одну сваю», — рассказывает руководитель проекта строительства искусственных сооружений Артур Гиревой.

Чтобы возвести колонны, приходится бурить горную породу — не гранит, но очень похожий по прочности материал. Сейчас шумные и длительные работы завершены на нескольких участках Симской эстакады — они уже видны с действующей трассы М-5. Вскоре появится и один из самых высоких мостов.

Опоры разных частей эстакады выглядят по-разному. И высота у них разная — 23, 28 метров. Самые высокие колонны достигнут 40 метров — например, над рекой Сим. Такая высота нужна для того, чтобы не было резких подъемов и спусков (для безопасного торможения при гололеде) и дорогу не затопило во время весеннего паводка.

На части второго этапа уже работают асфальтоукладчики и экскаваторы. На дорожной технике даже смогла поработать наш корреспондент — немного покопать камни ковшом и проехаться вперед-назад на катке. Стоит сказать, что с катком проблем нет: в нем всего один рычаг и руль. Вперед, назад и поставить на «нейтралку» для водителя автомобиля — ничего сложного. А вот экскаватор с несколькими рычагами и педалями — уже непросто.

Новая Симская эстакада будет считаться трассой М-5 «Урал», а вот действующая на сегодняшний день дорога будет передана в региональную собственность. Открытие нового маршрута планируется в 2026 году. После запуска движения пропускная способность дороги возрастет с 11 до 30 тысяч авто в сутки. А вот количество аварий должно, наоборот, сократиться.

А еще отпечаток корреспондента «Первого областного» останется в фундаменте строящейся эстакады. Будете проезжать по федеральной трассе — знайте, к ее строительству приложили руки не только дорожники, но и ваши покорные слуги, чьи новости вы читаете изо дня в день.