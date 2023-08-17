Трасса под Ашой перекрыта из-за буровзрывных работ

Движение ограничат на пять часов, с 09:00 до 14:00





Автомобили могут объехать закрытый участок через Миньяр (например, по маршруту Аша — Миньяр — Сим), но фуры и автобусы в это время ждут на трассе, пока движение откроют.



«Напоминаем, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили Первому областному информагентству в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

