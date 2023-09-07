В Челябинской области трассу М-5 закроют из-за взрывных работ

Ограничение будет действовать с 9.00 и до 14.00 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Ашинском районе Челябинской области временно закроют движение на трассе М-5. Это связано с очередным этапом буровзрывных работ, сообщили в пресс-службе регионального управления «Росавтодора».



Речь идет об участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1565 км по 1576 км. Ограничение будет действовать с 9.00 до 14.00 7 сентября.

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сказали в пресс-службе.

Водителям посоветовали учитывать ограничение движения при планировании маршрута.

Узнать о состоянии проезда, сообщить о нештатной ситуации на трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Ограничения на трассе М-5 под Ашой вводятся каждый четверг, они будут действовать до 1 октября 2023 года. Это связано с работами по расширению федеральной трассы М-5.

