В Челябинской области 8 июня возобновят взрывные работы на трассе М‑5

Специалисты продолжают реконструкцию магистрали в Ашинском районе

В четверг, 8 июня, на участке автодороги М-5 «Урал» возобновляют буровзрывные работы. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», речь идет об участке с 1565-го по 1576-й километр трассы. Дорогу закроют на три часа, с 10:00 до 13:00, передает ИА «Первое областное». Легковушки смогут объехать закрытый участок, а водителям больших машин придется подождать.

Ограничение вводится в Ашинском районе. Легковому транспорту предлагают временно воспользоваться региональными дорогами, например маршрутом Аша — Миньяр — Сим. «Тяжеловесы» и автобусы на время буровзрывных работ будут ожидать момента, когда движение вновь откроют.

«Напоминаем, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что федеральные власти дополнительно направили на строительство и реконструкцию южноуральского участка М-5 около 7,5 млрд рублей. Расширение магистрали до четырех полос, новые развязки и обходная дорога вокруг Сима — все это заложено в планах дорожников на 2022—2024 годы.