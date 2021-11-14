Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробках из-за непогоды

Движение стоит около Златоуста и Юрюзани

Сегодня, 14 ноября, на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовались большие пробки из-за непогоды. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, движение сильно затруднено в районе Юрюзани и Златоуста.

«На Уреньге идет сильный снег, движение стоит»,— написали в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«М-5 в сторону Челябинска до Златоуста стоит от кусинского поворота. Снег валит. Объезд через Медведевку, пробка перед Ж/Д переездом»,— добавила пользователь Александра Медведева.

«Усть-Катав — Златоуст, затрудненный участок движения, стояли 2 часа. Миасс-Челябинск — рабочее движение»,— добавила Оксана Лукиных.

Действительно, судя по сервису «Яндекс.Пробки», многокилометровая пробка зафиксирована в районе Юрюзани. Также значительные заторы зафиксированы в районе Златоуста и поселка Тайнак.







Напомним, в минувшую пятницу сотрудники ГИБДД по Челябинской области предупредили южноуральцев о непогоде и рекомендовали отказаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций на трассах, водители могут обратиться за помощью по номеру круглосуточной диспетчерской службы (351) 237-88-92.



Накануне вечером на трассе М-5 в Саткинском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, одного госпитализировали с травмами.