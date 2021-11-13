На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погибли шесть человек

На въезде в Сатку образовалась большая пробка

Сегодня днем, 13 ноября, на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе произошла смертельная авария. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате погибли шесть человек, еще одного госпитализировали.

Авария произошла около 16:00 на 1713 километре трассы М-5. По предварительным данным, 37-летний водитель «Митсубиси Лансер», совершая обгон, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении. В результате отечественное авто, за рулем которого находился 26-летний мужчина, съехало в кювет и перевернулось.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались шесть человек, в том числе два водителя. Пассажир автомобиля „Лада Калина“ получила телесные повреждения и была госпитализирована»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

На данный момент, по сообщениям пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательной службы Златоуста проводят деблокацию. На месте работают 32 человека и 13 единиц техники, в том числе 9 человек, 4 единицы техники и два психолога от МЧС.

Отметим, из-за ДТП на трассе М-5 «Урал» образовалась пробка. Так, очевидцы сообщают о крупном заторе перед Саткой. Сотрудники ДПС организуют движение.