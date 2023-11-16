В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели студента под колесами автобуса

Прокуратура поставила на контроль ход его расследования

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, который наехал на студента на пешеходном переходе. Молодой человек скончался на месте, ДТП произошло накануне вечером, 15 ноября. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что ход расследования на контроле ведомства.

Напомним, на нерегулируемом пешеходном переходе 20-летний студент местного вуза переходил проспект Ленина на пересечении с улицей Лесопарковой. В этот момент его переехал пассажирский автобус. Очевидцы сообщали, что молодой человек скончался на месте. ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Теперь в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Челябинска на контроль.