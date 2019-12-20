Трамвайные разворотные кольца временно закрыты

На расписание транспорта это повлиять не должно.

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В Челябинске сегодня закрыты разворотные трамвайные кольца. Об этом в группе «Челябинский транспорт» сообщили пользователи «Вконтакте». Закрыты кольца на КБС, Ворошилова, Копровом, Першино со стороны города.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Разворотные кольца закрыты временно, по техническим причинам. На движение транспорта это никак не влияет», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Но постараться выбрать оптимальный маршрут вечером, все таки придется: из-за непрекращающегося снегопада даже днем пробки в городке держатся на уровне 6 баллов. К вечеру ситуация на дорогах ухудшится.